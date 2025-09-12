sessione straordinaria
12 settembre 2025 alle 16:58
Ad Abbasanta la sindaca Patrizia Carta ha convocato l’Assemblea civica in sessione straordinaria per il 17 settembre alle 13.15 nell’Aula Magna della Scuola primaria in Piazza della Vittoria. All’ordine del giorno la ratifica di una variazione al bilancio approvata dalla Giunta a luglio e una variazione al bilancio di previsione 2025-2027.
