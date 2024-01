A Siamaggiore l’acqua è nuovamente potabile. Dalle nuove analisi effettuate da Abbanoa è risultato che i valori dell'acqua sono conformi ai limiti ammessi dalla normativa. Pertanto è consentito nuovamente l'uso della risorsa idrica anche per scopi alimentari. Il Comune di Siamaggiore guidato dal primo cittadino Davide Dessì ha quindi ha revocato l’ordinanza che vietava l’utilizzo.

Per diversi giorni Abbanoa, per evitare meno disagi ai cittadini, soprattutto alla fascia più debole, ha messo a disposizione un’autobotte in modo da garantire l’approvvigionamento di acqua potabile. Il mezzo è rimasto parcheggiato per giorni nel piazzale davanti ai locali della ex scuola elementare. Ora però tutto è tornato alla normalità.

Come ha spiegato Abbanoa, nei giorni scorsi l’acqua non era risultata potabile a causa delle precipitazioni della scorsa settimana, che, a seguito di un prolungato periodo di siccità, hanno determinato un aumento della torbidità dell’acqua fornita dalle sorgenti di Santu Miali e Bau Nou.

