Calendario ricco di appuntamenti per le festività natalizie ad Abbasanta. Il cartellone messo a punto dall’Amministrazione comunale si apre in realtà con un momento di riflessione e condivisione il 24 novembre in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. La leva 83 proporrà un allestimento in piazza San Martino.

Dal 9 dicembre si entra nel vivo delle manifestazioni natalizie. A partire dalle 16, a cura della Consulta giovani, in piazza della Vittoria saranno allestiti i mercatini di Natale, sarà anche proposto lo spettacolo teatrale “Ammentos e bisos”. Per l’evento sotto la regia della Pro loco appuntamento alle 17,30 all’oratorio.

Il 21 dicembre la ludoteca organizza un evento dedicato ai più piccoli all’ex mattatoio. Il 22 sarà la volta del laboratorio di lettura: i bambini dai 5 ai 7 anni potranno parteciparvi in biblioteca dalle 15,30. Il 26 dicembre sarà proposto in parrocchia il tradizionale concerto di Natale. Di nuovo appuntamento con la lettura in biblioteca: stavolta protagonisti saranno i bambini dagli 8 ai 10 anni. Il 29 spettacolo di magia per grandi e piccini a partire dalle 17 all’ex mattatoio. Si chiude il 5 gennaio con “Aspettando la Befana”: appuntamento alle 17,30 in piazza della Vittoria.

© Riproduzione riservata