Si è insediato nell’aula magna delle scuole il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Abbasanta. Una cerimonia sentita, ma sobria, in questi mesi rinviata per l’emergenza sanitaria.

Il nuovo sindaco è Alice Agus. Fanno parte della Giunta in qualità di vice sindaco Lorenzo Concas, Carla Sanna assessore alla Cultura, Giordano Sechi all’Ambiente, Riccardo Fodde allo Sport. Del Consiglio fanno inoltre parte Lorenzo Anta, Riccardo Cinus, Gabriele Dessì, Martina Ecca, Antonio Medde, Matteo Ponturo, Elias Trogu.

La neoeletta prima cittadina, che frequenta la prima media, ha presentato il Consiglio e dato lettura del programma amministrativo.

Si punta ad avere maggiore attenzione per l’ambiente con la creazione di nuovi parchi. Fondamentale il lavoro delle insegnanti Flore ed Ibba che, in questi mesi, hanno preparato i ragazzi per questo importante compito.

“La nascita di questo Consiglio comunale è un guardare al futuro. Siamo pronti ad accogliere le proposte dei ragazzi e abbiamo preso l'impegno ad incontrarci almeno tre volte all'anno. Si tratta di occasioni importanti dove si può vedere una vera partecipazione attiva che ha un elevatissimo valore civico”, commenta il sindaco Patrizia Carta che ha consegnato la fascia tricolore ad Alice Agus.

Presenti per l’occasione oltre alla dirigente Bonacattu Brasu, il prefetto Fabrizio Stelo, il direttore del Caip Roberto Pietrosanti, il maresciallo dei carabinieri della stazione di Abbasanta Fabio Capparella.

La cerimonia ha visto la presenza, inoltre, del Consiglio comunale di Abbasanta e del coordinatore dei Consiglio comunali dei ragazzi Mario Di Rubbo.

