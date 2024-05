Ad Abbasanta sono stati prorogati sino al 15 maggio i termini per presentare domanda per beneficiare del REIS, il Reddito di Inclusione Sociale rivolta alle persone e alla famiglie che si trovano in una condizione di svantaggio e di fragilità economica.

«Il REIS – spiegano dal Comune - è incompatibile con il beneficio dell’assegno di inclusione, è invece compatibile con il Supporto per la formazione e il lavoro, con l’Assegno Unico Universale e con ogni altra forma di aiuto e supporto erogato a livello nazionale e regionale». Possono presentare domanda i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio regionale.

«Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari – precisano dal Comune - si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi. Non possono accedere al REIS i nuclei che risiedono o sono ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni». Per informazioni si può contattare l’ufficio dei servizi sociali al numero 0785561637 e alla mail servizisociali@comune.abbasanta.or.it.

