Grande festa in piazza della Vittoria alla vigilia dell’Epifania ad Abbasanta. L’Amministrazione comunale ha giocato infatti d’anticipo e, con la preziosa collaborazione dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, ha regalato ai tanti bambini accorsi in piazza un pomeriggio di spensieratezza ed allegria.

L’assessora alle Politiche sociali Alessandra Manca sottolinea: “Abbiamo regalato un momento di gioia non solo ai più piccoli con Aspettando la Befana. Un ringraziamento particolare va ai vigili del fuoco di Abbasanta e alla Pro loco. Inoltre, ringraziamo anche i supermercati per la collaborazione che hanno dato, donando anche questa volta tutti i dolciumi”.

Ora ad Abbasanta l’appuntamento è per il pomeriggio del 6 gennaio con il Presepe vivente. Circa cinquanta i figuranti per l’evento organizzato da Comune, Pro loco, parrocchia, scuola di danza orientale Shams Academy di Oristano e altre associazioni. Dalle 17, in piazza parrocchia, si potrà visitare il villaggio di Betlemme. Alle 18 seguirà la rappresentazione storica della natività.

© Riproduzione riservata