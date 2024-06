Dell’autocarrozzeria alla periferia di Abbasanta è rimasto poco. Attrezzature carbonizzate, uffici e forno della verniciatura gravemente danneggiati dall’incendio divampato intorno alle 3 del mattino. È stato un automobilista di passaggio a notare le fiamme nella struttura che sorge a pochi chilometri dalla Statale 131 e subito ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che hanno lavorato quasi quattro ore per domare l’incendio. Poi le operazioni di bonifica andate avanti fino alla prima mattinata.

L’autocarrozzeria di Diego Cosseddu, 79 anni, già a marzo era stata danneggiata da un incendio. «Allora c’era stato un principio d’incendio a causa di un corto circuito e i danni erano stati contenuti – ha spiegato – adesso è tutto carbonizzato, non riesco a fare una stima dei danni».

Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri per fare piena luce sull’episodio, non si escludono né un guasto all’impianto elettrico né altre ipotesi.

