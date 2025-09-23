Visita ad Abbasanta del nuovo comandante della Legione Carabinieri.

Nei giorni scorsi il generale Francesco Rizzo per la prima volta ha incontrato lo Squadrone eliportato Cacciatori Sardegna, che anche recentemente si sono distinti in importanti operazioni antidroga. E il generale si è soffermato proprio sui risultati delle ultime settimane, con i Cacciatori che in collaborazione con i colleghi delle varie Compagnie hanno sequestrato tre maxi piantagioni nell’Oristanese.

Il comandante ha apprezzato particolarmente questa totale sinergia delle operazioni con i reparti territoriali dell'Arma e dei Nuclei elicotteri dell'Isola, attività che valorizzano le specificità dei singoli interventi e la preparazione professionale dei vari assetti. Nonostante la vocazione specialistica dei Carabinieri Cacciatori, il generale ha ricordato ai militari che, con il loro impegno quotidiano, rappresentano «un ulteriore e fondamentale tassello alla rassicurazione sociale per i cittadini».

© Riproduzione riservata