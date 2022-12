Mattinata di super-lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, intervenuti sulla Provinciale 65 che collega proprio Abbasanta a Paulilatino dopo un incidente che ha coinvolto una cisterna per il trasporto di latte.

Il mezzo è uscito di strada e gli uomini del 115 sono entrati in azione con un’autogru per il recupero. Utilizzati anche due trattori agricoli presenti nella zona.

Buona parte del latte è stato travasato in una seconda cisterna.

Quanto all’autista, nell’incidente l’uomo alla guida non ha riportato lesioni.

Le cause dell’accaduto sono in fase di accertamento: non si esclude un guasto meccanico.

