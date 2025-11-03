Ad Abbasanta è possibile presentare le domande per l’attivazione del programma regionale “Mi prendo cura”. Prevede l’erogazione di un contributo economico che potrà essere utilizzato per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisizione di medicinali, ausili e protesi che non siano soddisfatti dal Servizio sanitario regionale e di forniture di energia elettrica e di riscaldamento.

Il contributo potrà essere erogato anche per l'acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona. Le domande dovranno essere presentate entro il 19 dicembre mano presso l’Ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico (martedì dalle 16 alle 17:30 e giovedì dalle 10 alle 12), o imbucando la documentazione cartacea in una delle due cassette della posta posizionata all’interno o all’esterno del Municipio, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: servizisociali@pec.comune.abbasanta.or.it; oppure inviate per posta ordinaria all’indirizzo: letizia.foddanu@comune.abbasanta.or.it. Per informazioni, assistenza nella compilazione della domanda, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.

