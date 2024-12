Ad Abbasanta siglato l’accordo di collaborazione tra il Comune, la Caritas Diocesana di Oristano e il Gruppo del Volontariato Vincenziano.

Un aiuto per le persone che vivono situazioni di difficoltà e nel paese del Guilcier già da tempo si è deciso di fare rete.

«L’Amministrazione comunale da diversi anni ha intrapreso, anche insieme al Servizio Sociale comunale, delle forme di collaborazione con la Caritas Diocesana di Oristano e il Gruppo di Volontariato Vincenziano di Abbasanta. Queste associazioni, da decenni, prestano la propria opera in favore di una popolazione con bisogni di tipo economico e fornendo aiuti di vario genere (alimentari, prodotti per la cura, articoli per la scuola, abbigliamento) in un percorso di aiuto in cui viene favorita la responsabilizzazione del richiedente», spiegano dall’esecutivo Carta. E aggiungono: «Questa collaborazione permette di garantire la necessaria rapidità in tutti quei casi dove, gli interventi complessi e multiformi in favore di persone in situazioni di crescente povertà, consentono di prevenire forme di emarginazione ed esclusione sociale».

Il Comune scende dunque in campo per offrire risposte, in un’ottica condivisa, ad un crescente numero di richieste di aiuto provenienti da famiglie e persone in difficoltà economica. Stanziati al momento 2.727 euro

© Riproduzione riservata