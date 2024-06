Si lascia un libro e se ne prende un altro. E la cultura della lettura non muore. L’assessorato alla Cultura e l’associazione culturale Hathor venerdì sette giugno alle 19 inaugura il primo punto per lo scambio libri istituito nel territorio di Zeddiani. Si trova nella Piazza dello Zampillo.

Il progetto, realizzato nell’ambito delle attività di promozione della lettura, prevede l'installazione di una casetta nella quale verranno messi a disposizione diversi libri che potranno essere presi e letti liberamente da chiunque. Successivamente i libri potranno essere tenuti oppure rimessi in circolazione, depositandoli nella stessa casetta o in qualunque altro punto di scambio. Chiunque lo desideri, potrà inoltre lasciare uno o più dei suoi libri nella casetta per condividerli e promuoverne la lettura e il libero scambio.

Alla realizzazione del progetto hanno collaborato: l’associazione culturale Hathor, che si è offerta di garantire il riordino e, qualora necessario, il rifornimento periodico di nuovi libri, e il Servizio di Volontariato civico comunale, al quale è stata affidata la costruzione della casetta che conterrà i libri.

