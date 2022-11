Domani, giovedì 17 novembre, l’ultimo saluto a Cinzia Cotza, la donna di Zeddiani morta sabato sera in un incidente stradale lungo la Provinciale 4, la strada che dalla frazione di Solanas porta all’incrocio verso Oristano.

I funerali si svolgeranno a Zeddiani, suo paese d’origine, nella chiesa di San Pietro Apostolo alle 15.

La morte di Cinzia Cotza, 45 anni, ha destato grande commozione sia nel suo paese dove abitano i genitori anziani e tanti amici ma anche a Cabras dove da poco abitava assieme al fidanzato.

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 20. La sua Lancia Y rossa, che viaggiava verso Oristano, si è scontrata contro un autobus dell’Arst che procedeva in direzione opposta e dove a bordo erano presenti tanti ragazzini di Cabras che fortunatamente non hanno riportato ferite se non qualche livido a causa del colpo.

L’auto guidata da Cotza, dopo lo scontro, è finita in cunetta. Gli amici della vittima, arrivati poco dopo sul posto, hanno raccontato che la donna stava raggiungendo una paninoteca di Oristano per ritirare la cena.

Sabato sera sono intervenuti subito i soccorritori del 118, ma per la 45enne non c’era più nulla da fare. La strada provinciale è stata chiusa alla circolazione per diverse ore.

Per far luce sull’incidente mortale sono state avviate due indagini: una da parte dei carabinieri e una interna all’azienda di trasporto.

