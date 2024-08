Si chiude con un successo la seconda edizione di “Aggiungi un posto a Tavola - Cena Comunitaria” a Villaurbana. Organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con gli abitanti del paese, giovedì scorso sono state circa 300 le persone che hanno invaso e animato via Oristano, location scelta tramite un sondaggio dagli abitanti del paese, che ha ospitato l’evento.

Nella lunga tavolata comunitaria, le persone partecipanti hanno così preparato e condiviso cibo, tempo, spazio e compagnia, in modo tale da incentivare lo spirito di socializzazione. «Abitare in un piccolo paese come il nostro – commenta il sindaco Paolo Pireddu – non è sempre facile e comporta spesso dei sacrifici, ma il calore umano e la vicinanza della comunità ripagano tutti questi inconvenienti che i tempi moderni ci stanno riservando».

«Noi – continua il primo cittadino – come amministrazione cerchiamo di continuare a coltivare lo spirito di comunità per fare in modo che le persone si sentano parte di una grande famiglia. Sicuramente questo a Villaurbana è un dato di fatto».

