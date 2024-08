A Tiria, da giovedì a domenica, un’intera borgata sarà in festa, in occasione della ricorrenza in onore della Madonna della Grazie. I festeggiamenti sono organizzati dall’APS Tiria, con la collaborazione del Comune e della parrocchia. Il via giovedì, dal tardo pomeriggio, con l’apertura del chiosco e l’intrattenimento musicale a cura di Dj Fabio.

Venerdì, alle 17, la partita di calcio e giochi per adulti e bambini. Alle 22 lo spettacolo etnico con il gruppo “Dilliriana”. Sabato, alle 22, musica in compagnia dei “Janas” e, nel corso della serata, lo spettacolo pirotecnico.

Domenica, alle 10, la ricorrenza religiosa, con la processione per le vie della borgata accompagnati dalla fisarmonica e l’organetto dei piccoli Elia e Geremia. Alle 10.30 la Santa Messa in onore della patrona. Alle 17 intrattenimento per tutte le età. Infine, dalle 22, musica con Marco Pinna e Dj set con Sandro Azzena.

