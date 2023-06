A teatro con vista sul lago da domani sino all’8 settembre. Dopo l’esperienza positiva della scorsa estate, con la compagnia teatrale I Barbariciridicoli, Tadasuni ha deciso di aderire alla seconda edizione del “Sardigna Teatro Festival”, la manifestazione proposta dalla stessa compagnia in piccoli borghi della Sardegna. Una sfida contro lo popolamento e per la valorizzazione del territorio attraverso la cultura. La nuova e inedita rassegna teatrale si terrà con il richiamo all’ Omodeo su cui si affaccia l’incantevole centro e durerà tutta l’estate con cinque diverse rappresentazioni teatrali tutte in Piazza Santa Croce (in caso di maltempo presso il Centro sociale), con spettacoli delle più qualificate compagnie della Sardegna (dagli stessi Barbariciridicoli a L’Effimero Meraviglioso, alla compagnia La Maschera), e anche due spettacoli nazionali con la compagnia Mentite spoglie.

Le rappresentazioni, che avranno sempre inizio alle ore 21,00, sono tutti gratuite, grazie al contributo della Regione e del Comune che da subito ha creduto nel progetto, con cui spera di riunire tutta la comunità e di richiamare turisti e cittadini dei comuni limitrofi per animare il paese.

