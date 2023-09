Buon cibo, vino, musica e riti antichi. A Solarussa è tutto pronto per l’evento “Vernaccia e tradizioni”, la sagra curata dalla Pro Loco guidata dal presidente Cordiano Podda con il sostegno del Comune e della Regione. L’evento, giunto all’edizione numero 41, andrà in scena il 23 e 24 settembre, sabato e domenica.

Si tratta di un appuntamento storico che ogni anno attira tantissime persone da tutta l’Isola. La manifestazione si aprirà sabato con la rappresentazione de “Sa Cazzigadura”: appuntamento alle 9,30 nel cortile della Casa Sanna che ospiterà inoltre la mostra degli antichi attrezzi agricoli. Verrà riprodotta la pigiatura dell’uva alla presenza dei ragazzi delle scuole: sarà un tuffo nel passato. Ma non solo: verranno mostrati ai più piccoli gli strumenti utilizzati un tempo per preservare e garantire la qualità nella produzione della Vernaccia. Previste poi le visite al santuario della Madonna della Grazie. Sarà possibile inoltre visitare la mostra naturalistica dell’Agenzia Forestas.

La locandina dell'evento (Foto concessa)

Domenica, alle 10,30, in piazza Indipendenza, l’apertura degli stand. Alle 12,30 il pranzo a base di fave e ceci con cotiche, malloreddus alla campidanese, carne e anicini, ottimi con la Vernaccia. Alle 16 invece ci sarà una caccia al tesoro dal titolo “Alla ricerca della cantina perduta”: l’obiettivo è quello di far visitare ai partecipanti le antiche e storiche cantine del paese. Sempre domenica sarà inoltre possibile visitare la cantina secolare messa a disposizione dalla famiglia Tamponi dove si potranno ammirare le botti in castagno. La serata proseguirà con le musiche del fisarmonicista Giuliano Armas.

