Domenica, a Siris, appuntamento da non perdere per gli amanti delle escursioni e della natura. È in programma la seconda edizione della “Escursion Trail”, organizzata dall’associazione “Arrogapignoi Uras”, con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

La giornata prevede, dal mattino, l’escursione attraverso due modalità: in mountain bike e la camminata. La prima sarà di una lunghezza di 30 o 20 chilometri, a seconda della tipologia scelta, mentre la seconda avrà una percorrenza di 8 chilometri. Rispetto all’anno scorso una novità nel percorso, che attraverserà anche una parte di territorio di Morgongiori. Una modalità diversa per poter ammirare la suggestiva località “Inus”, bellezza presente nel territorio di Siris.

Alle 8 l’inizio delle iscrizioni. Alle 9 partirà l’escursione in mountain bike, mentre alle 9.15 la camminata.

Gran finale con il pranzo collettivo, alle 13, in località “Inus”.

