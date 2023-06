Domenica, a Siris, è in programma la "Sagra dei Prodotti Caseari". L’iniziativa è curata dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune e l’Unione dei Comuni Parte Montis.

Il cuore pulsante della giornata sarà il centro storico, nello specifico “Pratza Ballusus”, nel quale oltre alla conoscenza dei prodotti, ci sarà anche la possibilità di scoprire le bellezze del territorio. La Sagra aprirà i suoi battenti alle 9.30. Dalle 10 il via alle escursioni nell’altopiano “Inus”, con visita al Nuraghe. Si potrà raggiungere il luogo dell’escursione sia attraverso il bus navetta che con la propria autovettura. Alle 11.30 il via alla dimostrazione della produzione del formaggio e dei suoi derivati. Alle 13 il menu pranzo dei prodotti caseari. Nel pomeriggio, dalle 15.30, la presentazione e il via al tour dei murales del “Bidda Festival”. Alle 17, invece, la degustazione de “Su Calladeddu” e nuove dimostrazioni.

Tutta la manifestazione sarà accompagnata dal gruppo etnico “Banderas” di musica itinerante mentre, a seguire, spazio al gruppo “Sonallas” con Giordana Dessì. «Le parole chiave di questa edizione – commenta il sindaco, Emanuele Pilloni – saranno sapori, arte e territorio. Il formaggio sarà il protagonista, ma sarà anche un’occasione per far conoscere il patrimonio storico e naturalistico del paese. Sarà la giusta occasione dove l’arte culinaria incontrerà l’arte dei murales».

© Riproduzione riservata