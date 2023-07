Tutto è ormai pronto a Siris per l’edizione 2023 della “Moto Inus”. Organizzata dal Comitato in onore di San Vincenzo, in collaborazione con Comune ed Eventi Project, le vie del piccolo paese saranno teatro della sesta edizione del motoraduno e raduno di auto e moto d’epoca in programma sabato 8 luglio.

Nel piccolo paese della Marmilla sfileranno alcune delle macchine e delle motociclette che hanno fatto epoca nel panorama motoristico. L’appuntamento è dalle 17 in piazza delle Arti, dove stazioneranno i modelli provenienti da tutta la Sardegna.

Verranno chiuse al traffico veicolare anche via Nazionale e via San Vincenzo, in modo da permettere ad auto e moto di stazionare ed essere ammirate dagli appassionati.

Nel corso della serata in programma anche un giro turistico tra le vie del centro storico, tra i murales realizzati qualche settimane fa e l’atmosfera notturna.

«Siamo arrivati alla sesta edizione – commenta il sindaco Emanuele Pilloni – e ci sarà qualche novità. Il centro storico farà da cornice a uno degli appuntamenti più attesi in Parte Montis. Luci, rombi e motori in un’atmosfera magica».

Al termine della kermesse motoristica cena collettiva, musica e premiazioni; queste ultime riservate agli iscritti al raduno, con riconoscimenti al conducente più anziano, all’auto più vecchia e alla moto più datata.

