Sarà il quorum l’unico vero avversario di Gianmarco Atzei, 32 anni, attuale capogruppo in Consiglio comunale a Simala e candidato alla carica di sindaco in vista delle elezioni comunali del 28-29 maggio per la Lista “Insieme per Crescere”.

Nel centro della Marmilla nessuna altra lista è stata infatti presentata. Se dovesse raggiungere il traguardo sarà il successore del primo cittadino uscente Giorgio Scano (ricandidato consigliere comunale) come espressione condivisa della attuale maggioranza.

«Se eletti – anticipa Atzei - la nostra futura attività amministrativa sarà in continuità con il lavoro fatto in questi 15 anni. Un programma già presentato agli elettori del paese».

Al primo punto delle cose da fare, il candidato sindaco mette lavoro e lotta allo spopolamento. «Punto centrale – sottolinea Atzei - sarà infatti attraverso vari progetti attirare nuovi residenti. Proveremo con tutte le nostre forze a favorire l’occupazione e l'impresa, tema complesso che deve essere a nostro giudizio affrontato nelle sedi extra comunali».

Ancora: «Aumentare e migliorare i servizi di prossimità, sistemazione delle strade rurali e decoro urbano intervenendo tra le altre nell'area dei campetti, della pineta, sugli ingressi del paese. In particolare in sede di distretto rurale, distretto creato con il contributo politico decisivo del nostro sindaco Giorgio Scano, che conta 23 enti pubblici, oltre 300 imprese e che oggi ha, dopo un duro percorso politico, il riconoscimento giuridico da parte della regione. Proseguirà la collaborazione con la Pro loco che ringrazio per tutto lo straordinario lavoro che quotidianamente svolge, insieme a tutte le altre associazioni nell'organizzazione di eventi sportivi culturali e turistici».

