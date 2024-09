Il Comune di Siamanna ha pubblicato un avviso per la concessione di un bonus in favore degli studenti universitari nell’anno accademico 2023/2024.

La Giunta comunale ha stanziato la somma di 2.500 euro in totale da destinare all’intervento. Nello specifico, l’importo massimo sarà di 600 euro per gli studenti universitari, la stessa somma per il bonus laurea.

Del “Bonus Universitari” potranno beneficiare i residenti a Siamanna, regolarmente iscritti, che al 31 dicembre non abbiano compiuto 25 anni per un corso triennale e 27 per quello magistrale; gli iscritti al primo anno dovranno essersi diplomati con una valutazione minima di 80 su 100; chi è iscritto agli anni successivi al primo dovrà avere una media voti di 26 su 30. Requisiti simili per il “Bonus Laurea”, con la differenza che lo studente dovrà aver conseguito la laurea con una valutazione di almeno 99 su 110. Un ulteriore premio verrà assegnato a chi ha ottenuto una votazione di 110 con lode.

Le domande potranno essere presentate, entro il prossimo 11 ottobre, a mano rivolgendosi all’Ufficio Amministrativo, via mail (comune.siamanna.or@legalmail.it) o telematicamente attraverso l’applicazione “Sportello on line”, presente sul sito istituzionale del Comune.

