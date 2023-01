Il Comune di Siamanna ha pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

L’intervento economico viene effettuato dall’assessorato regionale ai Lavori Pubblici che eroga, attraverso il Comune di residenza, la somma finalizzata al superamento e all’eliminazione delle barriere in edifici già esistenti.

I cittadini, a questo proposito, devono presentare la domanda e la documentazione entro l’1 marzo.

Il contributo è concesso per una somma pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro; è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da 2.582,29 euro a 12.911,42 euro; un ulteriore 15% è concesso per costi che vanno da 12.911,42 euro a 51.645,68 euro.

La modulistica a disposizione degli interessati è disponibile negli Uffici comunali, oppure è scaricabile dal sito istituzionale del Comune. Informazioni anche contattando l’Ufficio Servizi Sociali.

© Riproduzione riservata