Con lo slogan “Prenditi cura di te”, una cinquantina di donne sedilesi e del territorio di età compresa tra i 40 e i 60 anni, hanno preso parte stamattina alla giornata di prevenzione contro il cancro al seno promossa dal Rotary club Centro Sardegna in collaborazione con l’associazione “Le Belle Donne”, Comune e Liass di Sedilo. Nei locali di Sa Prima Ighina, le visite gratuite, sono state effettuate negli ambulatori predisposti dove hanno operato quattro medici volontari.

Soddisfatta per la risposta delle donne la presidente del Rotary Centro Sardegna Carmen Nieddu presente insieme al direttivo ed ai soci dello stesso club. «Questa iniziativa - afferma - rientra fra le tante a carattere sociale che portiamo avanti nel territorio in quanto siamo convinti che la prevenzione sia molto importante. Arrivare nei paesi significa anche venire incontro alle donne che che non possono muoversi agevolmente. Per questo motivo il Rotary proseguirà con altre iniziative dedicate alla alla prevenzione».

L’’associazione “Le Belle Donne” presieduta da Maria Cadeddu che ha condiviso e supportato l’importante giornata di prevenzione ha predisposto un banchetto, dove le socie hanno venduto i gadget il cui ricavato sarà utilizzato per finanziare l’attività della associazione. «Ringraziamo di cuore il Rotary ed il Comune di Sedilo ed in particolare il sindaco Salvatore Pes – afferma la presidente - per aver promosso ed organizzato questo momento che ha consentito di effettuare le visite senologiche gratuite».

