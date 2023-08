La comunicazione sociale e il marketing territoriale al centro, tra scrittura e social media. Sarà la Sardegna, e in particolare Santu Lussurgiu, ad ospitare la summer school del master dedicato al tema dell’Università Tor Vergata di Roma.

Tra il 28 agosto e il primo settembre tanti partecipanti, tra studenti e ospiti, ad animare il camp: «Si tratta di un evento pensato come un laboratorio di idee», spiega il direttore del master e docente di Comunicazione sociale, Andrea Volterrani, «un luogo dove teoria e pratica si fondono per esplorare la comunicazione sociale e il marketing territoriale». Non solo lezioni, ma anche eventi, come la presentazione del “Glossario fragile” di Legacoopsociali e del libro “La biografia sociale” di Alfano e Volterrani: i quattro giorni vogliono andare oltre la cattedra.

«Per questo motivo», aggiunge il direttore, «la summer school è aperta anche a chi non è studente del master, purché in possesso di una laurea e desideri trascorrere una settimana intensiva all’insegna della buona comunicazione». Tra gli altri testi, sarà presentato anche il libro “Media, linguaggi, comunicazione: scenari del presente e del futuro”, a cura della prorettrice alla Comunicazione dell’Università di Cagliari Elisabetta Gola, del responsabile della Comunicazione dell’Aou di Cagliari Fabrizio Meloni, Andrea Volterrani e la dottoranda in comunicazione pubblica Arianna Careddu.

Ci sarà spazio anche per lo sport e il suo intreccio ideale con la comunicazione, col libro “La settimana santa”, attraverso il quale Giuseppe Manzo e Taisia Raio hanno raccontato i cambiamenti del mondo nell’arco di tempo che ha intervallato gli ultimi due scudetti del Napoli.

Per concludere, anche la presentazione del libro "Partecipazione disconnessa" di Michele Sorice, sociologo, politologo e docente della Luiss, con una riflessione sulla natura della partecipazione nell'era della comunicazione digitale.

