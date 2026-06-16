Questa sera, alle 18,30, a Santa Giusta si insedierà il nuovo Consiglio comunale guidato dal sindaco Antonello Figus, ma con una Giunta ancora incompleta. Per ora, infatti, fanno parte dell'esecutivo Matteo Garau e Maria Gabriella Caria. Garau, che è stato il candidato più votato in assoluto della lista, è il nuovo assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche ambientali e allo Sport. Caria, invece, è la nuova assessora alla Cultura, al Turismo e alla Pubblica Istruzione.

«Per ora ho nominato solo due assessori», ha dichiarato Figus, «perché mi serviva una giunta veloce per deliberare su alcune questioni urgenti. Gli altri due assessori li nominerò in seguito, ma prima devo fare alcune riflessioni». Ma non solo. Tutti i consiglieri eletti avranno una delega di cui occuparsi. Con un altro decreto sono state conferite alcune deleghe a fini consultivi per attività di studio e collaborazione con il sindaco e la giunta sulle materie di interesse generale. Sandro Manca collaborerà su questioni legate alle attività produttive, al commercio e al decoro urbano. Raimondo Caria si occuperà di spettacolo e associazionismo, Francesco Mura di pesca, Giorgio Mele di politiche finanziarie, Nicola Delogu di politiche sociali e giovanili, servizi al cittadino, innovazione e organizzazione amministrativa.

«Le deleghe sono conferite allo scopo di rendere più efficace lo svolgimento del mandato del sindaco e della Giunta comunale e di realizzare un migliore collegamento istituzionale tra gli organi eletti e la società civile», si legge nel decreto pubblicato sull'albo pretorio - «Gli incarichi hanno rilevanza esclusivamente interna e quindi non possono produrre effetti giuridici esterni né adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. I consiglieri delegati relazioneranno sulla propria attività direttamente al sindaco e agli assessori di competenza, che adotteranno le iniziative ritenute opportune».

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