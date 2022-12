L’obiettivo è far passare ai cittadini qualche ora lontano da casa, ma anche promuovere la pratica sportiva.

Il Comune di Santa Giusta regala ai cittadini un corso di ginnastica dolce. Inizierà a gennaio per concludersi poi a maggio prossimo. Come fa sapere il Comune lagunare guidato dal sindaco Andrea Casu, il corso è rivolto alle persone dai sessantacinque anni in su. Saranno presenti istruttori qualificati.

I cittadini interessati devono presentare la domanda entro e non oltre il 5 gennaio, compilata unicamente sul modulo predisposto dal Servizio Sociale. L’istanza dovrà essere presentata preferibilmente per via telematica tramite mail. Solo in caso di indisponibilità di questi strumenti la domanda potrà essere presentata al protocollo dell’Ente dalle 11 alle 13.30.

«Per qualsiasi altra informazione - fanno sapere dal Comune - è possibile contattare l’Ufficio del Servizio Sociale al numero 0783/354528».

© Riproduzione riservata