Abba ‘ìa, l’acqua che vive, scorre e che, piena di vigore, alimenta l’umanità e l’ambiente, originando miti e leggende millenarie. Questo il titolo dello spettacolo che venerdì 21 giugno a Santa Cristina, vede protagonisti il Coro polifonico San Teodoro, il coro femminile Ilune di Dorgali e il tenore Remunnu ‘e locu di Bitti. L’evento è curato dal Coro Polifonico San Teodoro di Paulilatino e da Antonella Casula, con la direzione artistica di Alessandro Catte e i testi di Michele Pio Ledda. “Questo evento speciale – spiegano gli organizzatori - è parte del complesso progetto intitolato Monumentos, diretto a raccontare la storia locale attraverso i monumenti storici del territorio paulese e isolano. In particolare questo spettacolo, che si colloca come introduttivo rispetto a tutto il progetto, celebrerà il culto dell'acqua nel giorno del solstizio d'estate, coinvolgendo attori di teatro e cori polifonici”.

Sarà il pozzo sacro di Santa Cristina a far da location alla manifestazione. Qui risuoneranno letture e voci della tradizione polifonica e dei tenores, intercalate dalle performance degli attori. “Abba ‘ìa, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e dal Comune di Paulilatino con la collaborazione per la logistica della Coop. Archeotour, del Teatro di Sardegna per la Comunicazione e il sostegno dell’editore Illisso, con il supporto tecnico di Andrea Cutri- proseguono - vuole unire la tradizione occidentale e orientale, all’insegna dei valori che genti e terre di Sardegna hanno sempre custodito, per annunciare che l’alba benefica per l’uomo e la natura non tarderà”. L’ingresso all’evento, in programma per le 21,30, è libero.

