Una grande partecipazione di concorrenti e spettatori ha caratterizzato a Samugheo la tappa oristanese della 23° edizione del campionato sardo per cani da seguita su cinghiale, con numeri superiori alle aspettative degli organizzatori. Le verifiche zootecniche hanno permesso la valutazione delle caratteristiche tecniche e morfologiche di ciascuna razza di segugi attraverso lo specifico lavoro svolto dai segugi sul cinghiale senza abbattimento del selvatico.

Gli esperti Enci hanno giudicato ben 100 turni suddivisi in 58 singoli, 38 coppie e 9 mute. Tanti segugi hanno potuto mostrare le loro caratteristiche peculiari, ottenendo l’assegnazione di numerose qualifiche dallo stesso Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, segnale che il mondo cinofilo sardo è in continua ascesa. Grande la soddisfazione degli organizzatori anche per la visita dell’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu e numerosi sindaci del territorio, del presidente nazionale della società Italiana pro segugio Roberto Pigliacelli, del vice Robert Scotto e del presidente regionale Stefano Bortolini. Tutti hanno sottolineato l’importanza di queste manifestazioni per la valorizzazione del segugio di qualsiasi razza.

Queste le classifiche:

CATEGORIA SINGOLI

1° Classificato: Vespa, Segugio Maremmano con 170 ECC di Pompitta Giampaolo

2° Classificato: Lampo, Segugio Maremmano con 168 ECC di Secci Gianluca

3° Classificato: Mamba, Segugio Maremmano con 167 ECC di Congiu Silvio

4° Classificato: Frizz, Segugio Maremmano con 165 ECC di Murru Giuseppe

5° Classificato: Sissi, Segugio Maremmano con 164 ECC di Pittui Francesco

6° Classificato: Alba, Segugio Maremmano con 164 ECC di Lai Martino

CATEGORIA COPPIE

1° Classificato: Bronx e Alba, Griffon Bleu de Gascogne con 167 ECC di Carroni Giuseppe

2° Classificato: Starlest e Costera, Segugio Istriano con 167 ECC di Tatti Roberto

3° Classificato: Boriosa e Banduleri, Segugio Maremmano con 161 ECC di Muscas Gabriele

4° Classificato: Atos e Superstite, Briquet Griffon Vendeen con 160,5 ECC di Masini Mario

5° Classificato: Barone e Regina, Briquet Griffon Vendeen con 160 ECC di Serra Stefano

6° Classificato: Tiberio e Minghetti, Segugio Maremmano con 157 MB di Paderi Raffaele

CATEGORIA MUTE

1° Classificato: muta di Segugi dell’Istria di Solinas Domenico

2° Classificato: muta di Beagle Harrier di Mura Alessandro

3° Classificato: muta di Griffon Bleu de Gascogne di Milia Notaro.

