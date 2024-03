Anche Riola Sardo, il prossimo 21 marzo, celebrerà la Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall’Unesco nel 1999 con l’intento di promuovere la poesia come forma d’arte e strumento di dialogo tra le culture.

L'idea è della biblioteca comunale. Per far capire meglio che leggere le poesie insegna ai bambini come esprimere le proprie emozioni e a usare in maniera attenta e ricercata le parole per spiegare come ci si sente, gli operatori della biblioteca del paese proporranno una serie di testi dedicati ai piccoli lettori.

Si partirà da semplici filastrocche e testi in rima per i bambini più piccoli fino a componimenti con linguaggi e contenuti più complessi per quelli più grandi. L’appuntamento è nella sede di piazza Europa dalle 16 alle 19.

