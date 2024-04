L’obiettivo è quello di sensibilizzare le coppie sull’affidamento diurno o part time a sostegno delle famiglie fragili presenti nel territorio. Presentare in sostanza questa possibilità. Il Centro per le famiglie organizza una serie di incontri in diversi paesi dell’Oristanese per far conoscere questa nuova modalità di aiuto.

L’iniziativa dal titolo "La comunità come risorsa" è organizzata in collaborazione con il Plus. Per ora gli appuntamenti previsti sono 5. Si comincia a Riola domani 17 aprile alle 16, in piazza La Marmora, all’ex Mercato civico. Poi a Bauladu, il prossimo otto maggio. Appuntamento in piazza Emilio Lussu, nel centro sociale comunale. A Oristano invece appuntamento il prossimo dieci maggio alle 16, al teatro San Martino. Poi a Solarussa il 22 maggio all’interno del locale Casa Sanna e poi infine anche a Siamanna. Qua appuntamento il 31 maggio alle 17 all’interno del centro sociale culturale del Comune, in via Deledda.

Durante tutti gli incontri ci saranno anche diverse testimonianze. Racconteranno la loro esperienza alcune coppie del territorio.

