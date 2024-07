Taglio, raccolta e tanti selfie nell’enorme campo viola: un paradiso profumato tutto da ammirare. Da ieri e fino a domenica nell’enorme distesa di lavanda che il riolese Elvio Sulas decise di piantare nel vigneto di proprietà nel lontano 2003, è in corso il tradizionale evento che ogni anno attira tantissime persone.

Ieri è andata in scena la prima giornata, oggi e domani la seconda e la terza, dalle 9 alle 13. Ieri hanno raggiunto il campo tanti turisti provenienti dal nord Italia, dalla Polonia e dall’Inghilterra. Non ci sarà solo il momento dedicato al taglio e la raccolta della lavanda, ma anche una serie di eventi culturali studiati per far conoscere meglio quella che sempre di più viene definita la Provenza sarda. Per partecipare non c’è bisogno di nessuna prenotazione. La famiglia Sulas sarà presente per spiegare tutto ciò che viene prodotto da questa pianta, dall’olio essenziale al miele, dai cosmetici ai saponi.

Lo scorso anno il campo ha ospitato circa 3mila persone. Un successo che aumenta anno dopo anno grazie anche ai social. Oggi, nel tardo pomeriggio, ci sarà il workshop “Pasta & Lavanda” a cura di Vittoria Arimani. Dalle 18:30 alle 21:30 è in programma “Calici al tramonto", un aperitivo nel campo di lavanda con accompagnamento musicale di un sassofonista, il 7 luglio sera ci sarà la presentazione del libro “Wild figs and fennel” di Letitia Ann Clark.

