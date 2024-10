A Paulilatino l’amministrazione Gallus confida in un finanziamento regionale per dare un nuovo volto agli impianti sportivi in località Funtana.

In questi anni sono stati portati avanti già diversi interventi, ma per fare un salto di qualità occorre dar corso ad ulteriori lavori di riqualificazione per l’impianto sportivo. Per questo nei giorni scorsi la Giunta comunale ha esaminato e approvato il progetto esecutivo che prevede una spesa complessiva di 500mila euro di cui poco meno di 341mila destinati all’esecuzione.

«È intendimento dell’Amministrazione realizzare un intervento di completamento, adeguamento e rigenerazione dell’impianto sportivo in località Funtana, al fine di renderlo pienamente fruibile dalla collettività, per lo svolgimento delle attività sportive, ludiche e ricreative», si legge nella delibera adottata dalla Giunta. Il Comune sta quindi partecipando al bando della Regione.

