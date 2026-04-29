A Paulilatino presto si interverrà sulla viabilità rurale grazie ad un finanziamento di 800 mila euro ottenuto tempo fa del Comune. Nei giorni scorsi la Giunta ha preso atto delle conclusioni della Conferenza di servizio che serviva a definire il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ora si entra nel vivo e, non appena sarà pronto il progetto esecutivo, lo stesso potrà essere licenziataìo dalla Giunta e i lavori, che riguarderanno due importanti strade rurali tea cui quella di Sa Canaledda, potranno finalmente essere appaltati. L’obiettivo è concluderli prima dell’inverno. Il Comune è inoltre beneficiario di un altro finanziamento di circa 500 mila euro per la viabilità rurale a cui si darà seguito una volta ultimato questo primo intervento finanziato negli scorsi anni. Ora si dovrà tenere conto delle indicazioni emerse durante la Conferenza di servizio, dato che diverse aree sono soggette a vincoli e tutele paesaggistiche. In particolare, tutti gli interventi dovranno essere realizzati all’interno del tracciato stradale esistente. I muretti a secco presenti ai lati della strada devono essere conservati e, se necessario, ripristinati. “Si tratta di due strade molto importanti non solo perché servono diverse aziende, ma anche perché sono essenziali per il servizio antincendio. Sistemarle significa avere un percorso più agevole per la lotta alla piaga degli incendi. Noi abbiamo un patrimonio boschivo importante tra olivastri e macchia mediterranea e poter intervenire in tempi rapidi è fondamentale. Nel corso degli anni siamo già intervenuti, ma non è stato possibile portare avanti interventi sistematici. Ora ci consentono di utilizzare un materiale simile all’asfalto che ha una presa diversa rispetto alla ghiaia che puntualmente, alle prime piogge, va via”, spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblico Serafino Oppo.

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