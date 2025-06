A Paulilatino la Giunta guidata dal sindaco Domenico Gallus ha deciso di concedere in affitto le serre comunali.

Ha dato quindi indicazioni agli uffici per predisporre il bando per ottenere le manifestazioni d’interesse: potranno essere presentate sia da operatori economici che da soggetti privati che si impegnano ad avviare un’attività imprenditoriale. Dovrà essere garantita la destinazione d’uso dell’immobile per la produzione orto-vivaistica.

Le serre potranno essere concesse in affitto per sei anni eventualmente rinnovabili. Per il canone di locazione si parte da 1500 euro annui.

«Il locatario dovrà eseguire direttamente le opere necessarie al riavvio e utilizzo della struttura per gli scopi prefissati, nonché i lavori di adeguamento dell’immobile all’attività imprenditoriale che intende svolgere», chiariscono dalla Giunta.

Con la concessione in affitto delle serre l’Amministrazione Comunale punta alla valorizzazione del patrimonio comunale per evitare l’abbandono, l’incuria e il degrado di tutta l’area. Si vuole inoltre promuovere «attività e progetti mirati alla valorizzazione del territorio e della produzione orto-vivaistica locale, anche attraverso il coinvolgimento di aziende e operatori locali; diffondere la cultura relativa alla coltivazione della terra, in particolare di una coltivazione sostenibile per l’uomo e per l’ambiente, attraverso l’attivazione di percorsi di formazione e addestramento rivolti a scuole e giovani ma anche progetti di inclusione sociale rivolti a soggetti con particolari fragilità».

