Ritorna il periodo delle piogge e a Paulilatino si ripresenta il solito problema: l’acqua diventa torbida e ne consegue la firma dell’ordinanza che ne vieta l’utilizzo per scopi potabili. “Considerata l’eccessiva torbidità dell’acqua nella rete idrica comunale rilevata dal tecnico manutentore della rete idrica, dovuta alle ultime precipitazioni, si rende necessario, per la tutela della pubblica salute, adottare apposita ordinanza contingibile e urgente che disponga il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari, in tutto il territorio comunale”, si legge nel documento firmato dal sindaco Domenico Gallus. Consentito l’utilizzo dell’acqua esclusivamente per gli usi igienici. Sarà così sino a quando i valori rientreranno nella normalità. Una situazione che, solitamente, rientra nella normalità entro pochi giorni. Dato positivo però il fatto che le piogge hanno rinvigorito le fonti. A Paulilatino la mancanza di acqua in abbondanza porta infatti il Comune a procedere molto spesso con chiusure notturne dell’erogazione.

