Ad Abbasanta l’esecutivo guidato dalla sindaca Patrizia Carta si porta avanti con tutti gli atti propedeutici alla compilazione ed approvazione del bilancio di previsione. La Giunta, tra questi, ha deliberato per adeguare ai prezzi di mercato i costi per la concessione di loculi e spazi al cimitero. Variano a seconda della zona e della tipologia.

Per i loculi destinati, per un tempo di 30 anni, alle sepolture individuali si pagheranno 1300 euro. Il costo a metro quadro per costruire tombe di famiglia, per lo spazio concesso per 99 anni, è di 800 euro, le cellette per ossari si pagheranno 250 euro. Chi, ancora in vita, vorrà acquistare per sé un loculo pagherà 1900 euro. L’inserimento di un nuovo feretro in un loculo già concesso si pagherà 650 euro se superati i 30 anni 350 euro se invece sotto i 30 anni. Il ricovero provvisorio di feretri , per una durata massima di 12 mesi, si pagherà 80 euro al mese. La traslazione di un feretro, ad esempio per affiancarsi a familiari o sistemazione in tombe di famiglia, verrà a costare 2500 euro. In questo caso, inoltre, il loculo rimasto vuoto ritornerà nelle disponibilità del Comune e il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

© Riproduzione riservata