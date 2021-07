Come ogni anno all’inizio del mese di luglio, a Ollastra si rinnovano i festeggiamenti in onore di San Costantino Imperatore. Quella dedicata a San Costantino è la principale festa estiva del paese, molto sentita dalla popolazione locale, in particolare nelle processioni, accompagnate tradizionalmente dai cavalli vestiti a festa.

Tra domani e giovedì, organizzato dal Comitato della classe del 1981, in collaborazione con la Pro loco e l’amministrazione comunale, un programma breve ma intenso, sia nella parte religiosa, sia nella parte civile. Per quanto riguarda la parte religiosa, dopo le Novene a San Costantino svoltesi nel corso della scorsa settimana, domani, alle 8, la Messa nella Chiesetta di San Costantino. Alle 10, la partenza della processione, dal paese alla volta di San Costantino, mentre alle 11 è in programma la Santa Messa a San Sebastiano. Domani, invece, percorso inverso: alle 18.30 la partenza da San Sebastiano e, alle 19, Messa a San Costantino.

Per quanto concerne i festeggiamenti civili, domani, alle 22, negli spazi di piazza Europa, “Karma” in concerto, con la partecipazione di “Pino e gli Anticorpi”.

