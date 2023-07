Quasi 6 milioni di euro per il bilancio 2023 nel piccolo borgo di Neoneli. Presente in aula la maggioranza e per la minoranza il consigliere Antonio Mascia, il documento è stato portato all’attenzione dell’aula nonostante l’ufficio finanziario sguarnito.

Tra le opere pubbliche più significative il completamento del progetto iscol@ (584.000 euro), il completamento del parco urbano (390.000 euro), il cantiere verde (62.000 euro), la riqualificazione della strada dell’Angelo (576.000 euro), il completamento dell’area verde adiacente alla via Oristano (82.000 euro), la riqualificazione della zona artigianale (562.000 euro), la riqualificazione della via San Pietro (20.000 euro), il completamento della riqualificazione dell’illuminazione pubblica (175.000 euro), la riqualificazione del cimitero (99.000 euro), la sistemazione della strada rurale Martis (200.000 euro).

Tutti confermati, e in alcuni casi implementati, i servizi sociali dove si spendono 421.000 euro, di cui 141.000 euro di fondi propri, per inserimenti lavorativi, centro disabili, ludoteca, ambulatorio prelievi, spese sanitarie, servizi educativi, assistenza domiciliare, attività sportive, gita e aggregazione anziani, leggi di settore, Reis e L. 162. Trentamila euro è la somma messa a disposizione per le associazioni e i comitati e oltre 70 mila euro per biblioteca e Casa Cultura.

«A breve approveremo anche i vari piani: del diritto allo studio, socio assistenziale e quello culturale, dopodiché partiranno anche i relativi bandi per l’erogazione dei vari contributi», sottolinea il sindaco Salvatore Cau. E aggiunge: «Siamo molto soddisfatti: abbiamo confermato - e in alcuni casi anche implementato - i vari servizi verso la comunità, e stiamo portando avanti una mole considerevole di opere pubbliche; tutto ciò premia il grande lavoro di squadra portato avanti dai dipendenti e dagli assessori ciascuno per le proprie competenze».

