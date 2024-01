A Neoneli si registra un’importante novità. Da lunedì, infatti, alla Scuola Primaria partirà il tempo prolungato previsto per due giorni a settimana, il lunedì e il mercoledì con l’avvio del servizio mensa. La scuola resterà chiusa il sabato.

Un progetto di cui si parlava da tempo, che è stato definito in chiusura dell’anno 2023 grazie al lavoro sinergico dell’assistente sociale di Neoneli, del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Samugheo e di docenti, struttura amministrativa dell’Unione dei Comuni (gestisce il servizio di trasporto alunni, Amministrazioni Comunali di Neoneli, Ardauli, Nughedu Santa Vittoria e Ula Tirso.

«L’istruzione rientra tra i principi fondamentali della nostra società, alla pari dei diritti alla sanità e alla mobilità, sanciti dalla Costituzione e fondativi dell'Autonomia della Sardegna. Spinti da questo spirito abbiamo implementato l’offerta dei servizi a sostegno del mondo della scuola col servizio mensa funzionale al tempo prolungato, elemento cardine del progetto Iscol@ che gli anni scorsi aveva visto il Comune di Neoneli vincitore di un bando con un progetto complessivo di 2.200.000 euro», sottolinea il sindaco Salvatore Cau. Che aggiunge: «Come Amministrazione comunale sentiamo in dovere di portare avanti una politica fortemente incentrata sul diritto allo studio, affinché diminuisca il gap con i grossi centri erogatori di servizi, per questo motivo contestualmente al Bilancio di previsione 2024 verrà approvato il Piano per il Diritto allo Studio che ci consente di pubblicare tutti i bandi – borse di studio, rimborso spese viaggi, contributo affitti, contributi acquisto libri - già nei prossimi mesi».

