Sarà un primo maggio diverso dal solito quello promosso dall’associazione turistica Pro Loco di Narbolia, che prosegue con grande entusiasmo nell’organizzazione dell’intenso programma annuale di manifestazioni e attività varie che creino socialità e servano a riscoprire tradizioni ed il territorio narboliese.

Ora, con lo slogan “ è primavera rispolverate la bicicletta”, sarà la volta della ciclo pedalata dal paese sino alla pineta di Is Arenas. Per dare la possibilità anche a chi volesse partecipare all'ultimo momento, non è necessaria una iscrizione ma gli organizzatori informano che la quota è di 5 euro che comprende l'assicurazione e il gadget.

Sarà una giornata ricca di iniziative, con diversi momenti di aggregazione come il pranzo al sacco fai da te, ma anche giochi e attività ricreative per piccoli e grandi. Il ritrovo è previsto alle 8 e la partenza mezz'ora dopo da piazza Segni verso la pineta mentre il rientro è ipotizzato per le ore 20. La ciclo pedalata è rivolta a tutti i minori di 12 anni accompagnati da un adulto.

Per informazioni e iscrizioni sino al 26 aprile si può chiamare ai numeri 3483632263 (Alfeo) o 3400535276 (Gianni).

