Nonostante l’arrivo della stagione fredda, non si ferma l’attività della Pro loco di Morgongiori. L’associazione presieduta da Costantino Statzu, infatti, ha organizzato per sabato “La Castagnata”, aperta a tutta la popolazione. Un intero pomeriggio, che avrà inizio intorno alle 17, sotto il segno della socializzazione e della condivisione, tra la cottura di caldarroste, seadas, e intrattenimento con musica e balli. L’evento si svolgerà in piazza Giovanni XXIII. È solo l’ultima delle iniziative della Pro loco di Morgongiori, nata nella primavera del 2024 e che ha già organizzato numerosi appuntamenti, come la Giornata Ecologica a maggio (con la pulizia di una zona del Monte Arci) e quella Micologica dello scorso ottobre.

