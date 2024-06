Si concluderà domani, alle 21.30, nel Parco Giochi Comunale di Mogorella, il ciclo di incontri sull’educazione alla legalità rivolti alla comunità educante, organizzati dal Comune. Una serie di 6 appuntamenti che giunge al termine, coordinati dal dottor Lorenzo Braina, esperto del settore, che si sono tenuti da fine febbraio, nel corso dei mesi primaverili.

L’ ultimo appuntamento in programma sarà un reading educativo di e con Braina, con accompagnamento musicale di Donato Cancedda, dal titolo “Gli Incompresi – Storie e vite di ragazzi e genitori”. Anche la partecipazione all’ultimo evento, come i precedenti, sarà libero e gratuito.

«Sono orgoglioso – commenta il sindaco, Lorenzo Carcangiu - di aver dato l'idea di utilizzare i fondi concessi dal Ministero dell'Interno nell'ambito del "Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori" per proporre un percorso che parta dall'educazione. Il filo conduttore, gli incontri sulla legalità rivolti alla comunità educante, parte proprio dal cercare di illuminare quelle aree scure che poi nella crescita fanno andare fuori dai binari i ragazzi».

© Riproduzione riservata