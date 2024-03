Mercoledì, a Masullas, è in programma un incontro, aperto a coloro che appartengono alla fascia d'età che va dai 40 ai 65 anni, per discutere del viaggio culturale del “Gruppo Giovani” per il 2024. Appuntamento fissato alle 18, nell’aula consiliare, in Municipio.

Un’iniziativa dell’assessorato ai Servizi Sociali del Comune che ha l’obiettivo di coinvolgere la popolazione nella scelta del soggiorno in programma nei prossimi mesi. Ogni anno l’amministrazione comunale guidata da Ennio Vacca organizza due viaggi, uno riservato agli Anziani e l’altro ai Giovani. Un’iniziativa che si conferma per il terzo anno, dopo le precedenti esperienze a Vienna e Oporto.

«Negli anni scorsi – commenta Vacca – ha avuto un grande successo. È una grande occasione di socializzazione, un’opportunità in più per avvicinare quella fascia d’età alla vita dell’amministrazione. Un appuntamento per stare assieme e visitare una località fuori dal nostro territorio».

© Riproduzione riservata