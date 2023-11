Tutto è pronto a Masullas per la 20sima edizione della Sagra del Melograno. Il tradizionale appuntamento, che si svolge in occasione della festività di San Leonardo, è organizzato dalla Pro loco, in collaborazione con Comune e associazioni locali.

Un evento incentrato su gusto, cultura, folklore e convivialità. «Il primo obiettivo – spiega Francesco Maccioni, presidente della Pro loco – è quello di riproporla dov'è nata e partita, nel centro storico di San Leonardo, dove nasce il paese. L'idea è rivalorizzare con pietanze e bevande questo frutto, che vanta dei benefici per la salute e ha oltre 30 qualità differenti, oltre a far conoscere il nostro piccolo borgo». Il melograno simbolo di un’intera comunità. «In antichità – prosegue Maccioni - Masullas era un paese simbolo per la presenza e la commercializzazione del melograno, l’obiettivo è quello far crescere la produzione di questo frutto».

Il programma prevede dalle 9.30 le escursioni nel Parco dell’Ossidiana e nei musei del territorio. Alle 10.15 inaugurazione della sagra, mentre l’apertura dello stand è prevista per le 12.30, con il pranzo a base di prodotti tipici del territorio. Dalle 15, giochi per bambini, tour delle chiese e, alle 15.30, la presentazione del liquore di melograno prodotto dalla Pro loco, dolci e spritz al melograno. Chiude, alle 17, lo spettacolo musicale.

