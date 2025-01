Si terrà domani, a Masullas, la premiazione delle tesi di laurea “Predi Antiogu Anno 2023”. Nell’aula consiliare del Comune, organizzata dall’amministrazione comunale, si terrà la cerimonia che vedrà protagonisti alcuni neolaureati di Masullas. L’evento, che si terrà a partire dalle 17.30, vuole valorizzare lo studio e la diffusione della cultura all’interno della comunità e premiare i giovani che si sono distinti nel loro percorso.

“Premio che portiamo avanti da tanti anni e in cui crediamo – commenta il sindaco Ennio Vacca – perché riteniamo che dare questo tipo di riconoscimento ai giovani delle comunità piccole come le nostre, che arrivano ad un traguardo così importante come quello della Laurea, sia fondamentale. Speriamo sia da stimolo a credere negli studi, portarli avanti con successo nella speranza che poi restino nella nostra comunità”.

