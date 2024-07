Come ormai da tradizione, anche quest’estate si ripete l’appuntamento con il “Memorial Fenu – Streetball” a Marrubiu.

Organizzato da Polisportiva Marrubiu e Centro Minibasket, in collaborazione con l’amministrazione comunale, dal 15 al 26 luglio le categorie Open, Amatori, Femminile e Under si daranno battaglia per la ventesima edizione della manifestazione.

La formula delle sfide sarà quella del classico 3 contro 3. Teatro delle sfide gli spazi di via Piave, fronte piazza Amsicora, che per due settimane diventeranno una palestra a cielo aperto che accoglierà centinaia di appassionati dai 3 anni in su.

Ancora aperte le iscrizioni, fino a venerdì.

Nel corso delle serate, inoltre, si avrà anche la possibilità di partecipare a gare di tiro e ci sarà intrattenimento. Il programma nel dettaglio verrà svelato nei prossimi giorni.

L’inizio delle sfide è in programma, per tutte le categoria, ogni sera dal lunedì al venerdì, a partire dalle 21.

