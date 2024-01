Novità in arrivo a Samugheo per quanti esporranno in occasione di “A Maimone”, la kermesse dedicata alle maschere della tradizione che ogni anno ha il potere di richiamare nella cittadina del Mandrolisai migliaia di visitatori.

Nei giorni scorsi la Giunta comunale guidata dal sindaco Basilio Patta ha infatti approvato le nuove tariffe del canone unico patrimoniale da applicare in occasione della manifestazione.

Oltre agli importi dei diritti di occupazione, la modifica riguarda l’aggiunta di una tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, obbligatoria per tutti i commercianti. Una scelta dettata dal fatto che la sistemazione degli stand espositivi e la successiva pulizia dell’area per il Comune costituisce un costo aggiuntivo ed esso supera i costi che solitamente si riferiscono ad altri eventi.

Per gli stand dedicati allo street food si pagheranno 150 euro a stallo, 100 per i chioschi che non si trovano nel parchetto comunale, ed in entrambi i casi occorrerà versare 20 euro per lo smaltimento dei rifiuti. Gli altri espositori pagheranno 20 euro a metro lineare o stallo e 10 euro per i rifiuti. Gli spazi saranno concessi gratuitamente per associazioni senza scopo di lucro, enti no profit, onlus, che dovranno però versare 5 euro per lo smaltimento dei rifiuti. Cifra quest’ultima destinata anche agli espositori che rientrano nel commercio non alimentari.

Sarà sufficiente fare un unico versamento per entrambe le tasse, ne consegue che sarà direttamente il Comune, incamerate le somme, a provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.

