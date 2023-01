Conto alla rovescia per il ritorno di “A Maimone” a Samugheo. E per la ventiseiesima edizione della kermesse dedicata alle antiche maschere del carnevale tradizionale, capace di richiamare migliaia di persone, c’è un ospite speciale: il Campione Olimpico della staffetta 4x100 ai Giochi di Tokyo, Lorenzo Patta, sarà infatti la guest star dell’evento curato dall’associazione culturale Mamutzones de Samugheo.

«Sono nato e cresciuto a Oristano, ma legato indissolubilmente a Samugheo, il paese dei miei genitori - spiega Lorenzo Patta –. Sono felice di raccontare le emozioni dei giorni più belli della mia vita sportiva davanti a tanti miei tifosi. In Giappone ho percepito il calore e la spinta di questa comunità e tutto questo affetto ha giocato un ruolo importante nella mia crescita come atleta e nella nostra vittoria. In passato sono stato ad "A Maimone” come spettatore, è un evento bellissimo che ogni anno sa proporre qualcosa di nuovo. Sono veramente onorato di farne parte».

Nelle ultime edizioni, è diventata sinonimo di grandi campioni dello sport.

Dopo Daniele Conti, storico capitano del Cagliari, e la Nazionale Sarda di calcio, domenica 5 febbraio il carnevale antico di Samugheo si prepara ad accogliere quindi Lorenzo Patta. Sarà protagonista di “My Tokyo, emozioni Olimpiche con Lorenzo Patta”, uno degli eventi collaterali che, come da tradizione, caratterizzano la rassegna samughese.

Nell’incontro moderato da Sergio Loi e dalla giornalista Valentina Caruso, alle 11.30, nella sala convegni del MURATS, il campione olimpico racconterà la sua parabola sportiva e le emozioni del trionfo in Giappone. Assieme all’atleta delle Fiamme Gialle ci sarà anche la medaglia Olimpica, conquistata nel Sol Levante assieme ai compagni di squadra Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Fausto Desalu.

Il programma di A Maimone 2023 sarà aperto alle 10.30 dal convegno sulla maschera a cura di Simone Pisano, seguito alle 11.30 dall’appuntamento con Patta.

Nel pomeriggio è prevista invece la classica rassegna delle maschere, a partire dalle 16, seguita dai balli con Massimo Pitzalis. La partecipazione all’evento è totalmente gratuita per gli spettatori.

