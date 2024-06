Grande attesa, a Gonnostramatza, per i festeggiamenti in onore di San Paolo Apostolo. Due giorni di festa, venerdì e sabato, organizzati dal Comitato 2024, in collaborazione con la Parrocchia di San Michele Arcangelo, l’amministrazione comunale, la Pro Loco, l’Avis Comunale e l’associazione “Su Cuccaioi”. Il programma religioso prevede per venerdì, alle 18.45, la Santa Messa nella Parrocchia di San Michele Arcangelo. Alle 19.30, la processione verso la Chiesa di San Paolo in Serzela, accompagnata dal fisarmonicista Mattia Cau e dai cavalieri. Sabato, alle 10.30, la processione nelle campagne attorno alla Chiesa di San Paolo in Serzela, accompagnata dalla fisarmonica di Marco Chergia, seguita dalla Messa Solenne. Messa poi prevista anche alle 19.45. Alle 20.45 la processione di rientro verso la Chiesa di San Michele Arcangelo, accompagnata dall'Arciconfraternita “Sant'Efisio” di Cagliari, dalle Confraternite di Mogoro e Gonnoscodina, dai Gruppi folk Lunamatrona, Santa Mariaquas di Sardara, Genuri, “Santa Mariedda” di Marrubiu, “Sa Jara” di Tuili, dai cavalieri e dal suono armonioso delle Launeddas del Sinis e del fisarmonicista Marco Chergia. Alle 21.30, all'arrivo in Piazza San Michele i fuochi d'artificio. A seguire il Santo farà rientro in Parrocchia per la benedizione eucaristica. Il programma civile, invece, prevede per venerdì, alle 21, in località “Serzela”, “Sagra della Pecora”, allietata da Matteo Scano con balli sardi, balli di gruppo, liscio e Karaoke. A mezzanotte spazio alla musica commerciale e dance. Sabato, alle 22, in piazza San Michele, a Gonnostramatza, il “Sardinia Folk Fest”, con Alessandro Melis, Massimo Pitzalis, Matteo Casula, Andrea Pisu e Luca Schirru. A seguire, chiusura di serata con il “DJ Jack Mazzoni”, ballerine e effetti speciali.

